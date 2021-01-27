مصر.. تصميم أضخم سفينة في نهر النيل (صورة)

أعلنت الشركة الأمريكية "فايكينغ للرحلات البحرية" عن سفينتها السياحية الجديدة التي سيتم إطلاقها العام المقبل للرحلات في نهر النيل بمصر.

ووفقا للشركة فقد تم بناء السفينة خصيصا للقسم المصري من نهر النيل، وستكون السفينة "على أحدث طراز"، حيث تعد شركة "فايكينغ"إحدى الشركات التي تتطلع إلى عودة الرحلات البحرية بانتظام كسابق العهد قبل ظهور فيروس كورونا المستجد.

وستكون "فايكينغ أتون" Viking Aton سفينة نهرية جديدة على أحدث طراز حيث يوسع خط الرحلات البحرية أسطوله في مصر، والسفينة مستوحاة من تصميم Viking Longships الحائزة على جوائز وتم بناؤها خصيصًا للإبحار في نهر النيل، فهي حاليا قيد الإنشاء ومن المقرر طرحه لأول مرة في سبتمبر 2022، ومن المتوقع أن السفينة الجديدة التي ستبحر على خط سير الفراعنة والأهرامات، أن تستضيف 82 ضيفا في 41 غرفة فاخرة، ويتميز بتصميم إسكندنافي نظيف وأنيق.

المصدر: "صدى البلد"