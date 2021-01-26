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شكري يحسم الجدل حول مصالحة مصر مع قطر "بعد اعتراض بعض نواب البرلمان المصري"

أخبار العالم العربي

شكري يحسم الجدل حول مصالحة مصر مع قطر
Reuters
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شهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري اعتراض بعض النواب على موقف قطر من المصالحة، لاسيما في ظل "استمرار الهجوم على مصر".

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وردا على ذلك قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في تعقيبه على موقف العلاقات مع قطر، إن "بيان العلا وما تضمنته من التزامات مشتركة ينبئ بتغير في طبيعة العلاقات، وأن تفي قطر بالشروط بحسن نية".

وقال إن "منهج مصر مبني على السعي لتكوين علاقات عربية مميزة ومتصلة بتاريخنا المشترك والرباط القائم بين الشعوب، تألمنا من السياسيات التي أدت إلى القطيعة رغم استمرار العلاقات الطيبة بين الشعبين".

وقال شكري، إن "الامتثال لتنفيذ التزامات قمة العلا قيد الرصد ونرغب الامتثال لهذه الالتزامات الناتجة عن قمة العلا والأمور خاضعة للإرادة وحسن النية التي تستهدف دعم اللحمة العربية والتضامن العربي لمواجهة التحديات".

المصدر: "مصراوي" + "البوابة نيوز"

 

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