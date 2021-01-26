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الحريري يغرد تضامنا مع السعودية

أخبار العالم العربي

الحريري يغرد تضامنا مع السعودية
Reuters
سعد الحريري
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استنكر رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري، "الاعتداءات الحوثية على العاصمة السعودية الرياض" السبت الماضي، وأعرب عن تضامنه مع المملكة وقيادتها في مواجهة المخاطر والتحديات.

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ونشر الحريري اليوم الثلاثاء، تغريدة في " تويتر" كتب فيها أن "الاعتداءات الحوثية على الرياض رسائل إيرانية مدانة هدفها التخريب على الحلول السلمية لأزمة اليمن. متضامنون مع المملكة وقيادتها في مواجهة التحديات والمخاطر أنى كان مصدرها".

وكانت وسائل إعلام سعودية قد أفادت بأن التحالف العربي الذي تقوده المملكة اعترض ودمر "هدفا جويا معاديا" أطلقته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية باتجاه الرياض، السبت الماضي.

ونفت جماعة الحوثيين تنفيذها في ذلك الوقت أي عمليات ضد السعودية، بعد ساعات من إعلان التحالف العربي تدمير الهدف الجوي المعادي.

المصدر: RT

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