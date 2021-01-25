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تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء لبنان

أخبار العالم العربي

تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو متوسط في أجواء لبنان
Reuters AMIR COHEN
طائرات حربية إسرائيلية
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ تحليقات في أجواء لبنان بشكل مكثف على علو متوسط.

وأفادت الوكالة بأن المقاتلات الحربية الإسرائيلية تجول سماء لبنان الجنوبي، مرورا فوق منطقة الزهراني ذهابا وإيابا وعلى علو متوسط.

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الشوف وجبل لبنان، وصولا حتى مدينة بيروت وضواحيها.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

 

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