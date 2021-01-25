الرئيس التونسي يؤكد رفضه التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه سيرفض التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي في 16 يناير الحالي.
وقال سعيّد: "التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية"، مدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وأضاف: "قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح".
وسيعرض المشيشي غدا الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة.
المصدر: "رويترز"