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مصر.. مصدر يكشف تفاصيل تحرير 32 مواطنا مصريا في ليبيا ووفاة 3 آخرين بعد تعذيبهم

أخبار العالم العربي

مصر.. مصدر يكشف تفاصيل تحرير 32 مواطنا مصريا في ليبيا ووفاة 3 آخرين بعد تعذيبهم
Reuters
الشرطة في ليبيا
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كشف مصدر أمني ليبي عن تفاصيل تحرير عدد من المصرين خلال الأيام الماضية في ليبيا بواسطة مديرية أمن طبرق.

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وأكد المصدر وفقا لجريدة "اليوم السابع" المصرية، أن عصابات إجرامية اختطفت المصريين بعد دخولهم إلى البلاد بطريقة غير شرعية.

وكانت مديرية أمن طبرق الليبية قد تمكنت أمس الأحد، من تحرير 32 مواطنا مصريا تم احتجازهم على يد عصابة إجرامية تقوم باختطاف وابتزاز الأجانب.

وقال مصدر أمني ليبي أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المجرمين المتورطين في عمليات اختطاف وابتزاز مواطنين مصريين، موضحا أن النيابة تتولى التحقيق معهم منذ ساعات لملاحقة كافة المتورطين في حوادث اختطاف الأجانب، وخاصة المصريين.

وأشار المصدر إلى تمكن القوات الأمنية الليبية في طبرق من القبض على 7 أشخاص تورطوا فى عملية قتل ثلاثة مواطنين مصريين، بعد العثور على جثثهم وعليها آثار تعذيب.

المصدر: اليوم السابع

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