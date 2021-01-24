الجزائر تطالب بلجيكا بكشف ملابسات وفاة أحد مواطنيها في مركز شرطة ببروكسل

أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأحد، بأن سلطات البلاد طالبت بلجيكا بكشف فحوى التحقيق في ظروف وفاة مواطن جزائري بمركز شرطة في بروكسل يوم 19 يناير.

وأوضح البيان أنه "على إثر وفاة مواطن جزائري مساء يوم 19 يناير في أحد مراكز شرطة بروكسل، وبعد إعلام عائلة الفقيد بالخبر وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لها، اتصلت مصالح سفارة الجزائر وقنصليتها العامة ببروكسل بوزارة الخارجية البلجيكية ومصالح وكيل الملك للمطالبة بتسليط الضوء واستجلاء كافة الظروف المحيطة بهذه المأساة".

وأضاف البيان أن الجزائر "طالبت على وجه الخصوص بموافاتها بتقرير التحقيق الذي أجراه وكيل الملك"، لافتا إلى أن السلطات "تتابع هذه القضية باهتمام كبير".

المصدر: موقع التلفزيون الجزائري