"طيران الخليج" البحرينية تسعى لتأجيل تسلم طائرات من "إيرباص" و"بوينغ"

قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الخليج" البحرينية، إن الناقلة تجري محادثات مع "إيرباص" و"بوينغ" لتأجيل بعض تسليمات الطائرات في ظل تعطل حركة السفر بسبب جائحة كورونا.

وتتوقع الشركة المملوكة للدولة تأجيل تسلم طائرات "إيرباص إيه 320-نيو" إلى 2022، وإن كانت تأمل في تسلم ثلاث طائرات على الأقل من النسخة الأكبر "إيه 321 نيو" هذا العام، حسبما ذكره وليد عبد الحميد العلوي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لـ"رويترز."

وأضاف أن الشركة تجري محادثات كذلك مع "بوينغ" بخصوص جدول تسليم جديد لخمس طائرات "787-9 دريملاينر" طلبتها، لكنها ستتسلم بعضها خلال السنة الحالية.

وكانت شركة الطيران ألغت العام الماضي عددا لم تكشف عنه من الوظائف وتلقت، بحسب نشرة سندات حكومية، بلغت 36 مليون دينار (95.6 مليون دولار) من مالكها الحكومي.

وألغت "طيران الخليج" طلبية لعشر طائرات "إيه 220"، وقعتها عندما كانت تلك الطائرة تحمل اسم الفئة "سي" من "بومبارديه."

المصدر: "رويترز"