إلغاء الحجر الفندقي الالزامي لجميع المسافرين إلى لبنان

أصدرت المديرية العامة للطيران في لبنان تعميما إلى جميع شركات الطيران والخدمات الأرضية في مطار ​بيروت​ حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى ​لبنان​ ابتداء من 27 يناير.​​​​​

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ويقضي التعميم بإلغاء الحجر الفندقي لجميع المسافرين القادمين إلى لبنان عبر المطار، ويستعاض عنه بالحجر المنزلي الذي ستراقبه البلديات بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفي وقت سابق، قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تمديد حالة الإقفال الشامل حتى الثامن من فبراير المقبل، بعد أن كان مقررا أن ينتهي يوم 24 يناير الجاري.

وسجل لبنان خلال الأيام الماضية ارتفاعا حادا بإصابات فيروس كورونا، تجاوزت الـ5 آلاف إصابة في اليوم، فيما سجل يوم الجمعة أعلى حصيلة وفيات ناتجة عن الإصابة بالفيروس بلغت 64 حالة وفاة.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد 276587 إصابة، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 2280.

المصدر: المديرية العامة للطيران المدني اللبناني