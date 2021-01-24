وزير الري السوداني: هنالك تهديد مباشر لسد النهضة

أكد وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، أن هناك تهديدا مباشرا لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة.

ووفقا للنشرة الأسبوعية لوزارة الموارد المائية والري السودانية، جاءت تصريحات عباس خلال اللقاءات التي نظمتها الوزارة للسفراء الأجانب المعتمدين بالخرطوم، لشرح موقف السودان من سد النهضة.

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ولفتت النشرة إلى أن عباس شدد على أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية.. هناك تهديد مباشر لسد النهضة الإثيوبي على خزان الروصيرص الذي تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء وتبقت أقل من 6 أشهر قبل أن تبدأ إثيوبيا في تنفيذ خطتها بالبدء في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل (حتى دون اتفاق او تبادل يومي للبيانات مع السودان".

وتابع بيان الوزارة، "ولأن الحرب ليس خيارا، فإن الجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق".

وشدد وزير الري والموارد المائية السوداني، خلال لقاءاته مع السفراء الأجانب، على أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.

ووجه رسالة خاصة لإثيوبيا بأن السودان لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين.

المصدر: وزارة الري والموارد المائية السودانية