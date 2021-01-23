 
مباشر

مصرع 6 أشخاص بانهيار مبنى سكني شمال مصر

أخبار العالم العربي

مصرع 6 أشخاص بانهيار مبنى سكني شمال مصر
gate.ahram.org.eg
موقع انهيار مبنى سكني في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال مصر.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pmec

لقي 6 أشخاص مصرعهم اليوم السبت جراء انهيار مبنى سكني في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال مصر.

وأكدت السلطات انهيار منزل مكون من 5 طوابق في منطقة أبوراضي بمدينة المحلة الكبرى حيث تستمر أعمال البحث عن الناجين والضحايا جراء الحادث.

وأكدت إدارة محافظة الغربية أن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص إضافة إلى 2 مصابين، وجار الانتهاء من رفع باقي الأنقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.

وانتقل محافظ الغربية، طارق رحمي، إلى موقع العقار المنهار حيث تم فرض طوق أمني حول المبنى والعقارات المجاورة له، خشية تأثرها بالحادث.

 ووجه رحمي بتشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار المبنى وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا