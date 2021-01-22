مصر.. الحكم بإعدام "ذئب الشرقية" في قضية سببت جدلا واسعا

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، حكما بالإعدام شنقا للمتهم المعروف بـ"ذئب الشرقية"، والذي قام بخطف فتاة واغتصابها تحت تهديد السلاح.

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وتعود أحداث القضية لسنة 2020، حيث قام المتهم باستدراج المجني عليها وخطفها للأراضي الزراعية واغتصابها، بينما قام متهمين آخرين بهتك عرضها والتقطوا صورا بالمحمول لها وهي عارية.

وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا من أسرة الفتاة تتهم فيه 3 أشخاص بخطفها بالتحايل عليها، واستدراجها لأحد المناطق الزراعية واغتصابها بغير رضاها وقام المتهم الثاني والثالث بهتك عرضها.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، قيام المتهمين الثلاثة بتصوير المجني عليها باستخدام الهواتف المحمولة وهددوها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي في حال الإبلاغ عنهم وابتزازها، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم الأول و الثاني بينما مازال الثالث هارب والذين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

المصدر: اليوم السابع