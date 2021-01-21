روسيا تدين العملية الإرهابية في بغداد

دانت وزارة الخارجية الروسية، العلمية الإرهابية في العاصمة العراقية بغداد، التي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثير من 100 شخص بجروح.

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وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، اليوم الخميس: "ندين بحزم هذا الهجوم الإرهابي الوقح الهادف إلى زعزعة الاستقرار في العراق الصديق، ونعبر عن التضامن مع العراق قيادة وشعبا في محاربة الإرهاب بشتى أشكاله".

وأضافت الخارجية الروسية: "نؤكد أهمية تنشيط الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى التصدي لهذا الخطر العالمي بلا هوادة وبشكل فعال، بغض النظر عن الشعارات التي يتستر بها أتباعه ورعاته".

المصدر: "تاس"