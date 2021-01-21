طهران: الإرهاب يستهدف العراق بنفس جديد

دانت وزارة الخارجية الإيرانية التفجيرات التي هزت العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، قائلة إن "الإرهاب يستهدف العراق بنفس جديد لزعزعة أمنه واستقراره وتوفير ذريعة للتواجد الأجنبي".

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان على "دعم طهران للحكومة العراقية واستقرار العراق ووحدته"، معربة عن مساندتها لإجراءات الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية "في إحلال الأمن واعتقال ومعاقبة منفذي التفجيرات ومن يقف وراءهم، حتى تجفيف جذور الفكر التكفيري في العراق".

وشدد البيان على أن "طهران مستعدة كما في السابق لتقديم أي مساعدة للعراق لمحاربة الإرهاب والتطرف".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في وقت سابق من اليوم إن التفجيرات التي حصلت اليوم في بغداد تصب في هدف واحد هو "الإيقاع برئيس أمريكي آخر في الفخ لزهق أرواح الأمريكيين وأموالهم بهدف مواجهة إيران".

المصدر: RT