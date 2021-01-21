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الحكومة المصرية تقرر إنهاء كافة الإشغالات غير القانونية في العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد

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الحكومة المصرية تقرر إنهاء كافة الإشغالات غير القانونية في العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد
Reuters
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أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر، بيانا نفى فيه إخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد من قاطنيها تزامنا مع خطة الدولة لاستثمارها.

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وأوضح أن هناك خطة تستهدف تطوير منطقة وسط البلد لترويج السياحة التراثية والتاريخية بها، وإعادتها لرونقها، وذلك بعد التخلص من كافة الإشغالات غير القانونية مثل المخازن والورش والأنشطة الأخرى التي لا تتناسب وقيمتها التاريخية، تمهيداً لتحويلها إلى منطقة سكنية سياحية استثمارية إدارية، دون الإضرار بحقوق أي من سكانها.

وكان انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إخلاء العقارات التراثية بمنطقة وسط البلد من قاطنيها، تزامنا مع خطة الدولة لاستثمارها.

المصدر: RT

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