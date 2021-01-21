ولي عهد أبو ظبي: نتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز العلاقات بيننا ودعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط

قال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات تتطلع للعمل مع الإدارة الامريكية الجديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

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جاء ذلك في تغريدة لولي عهد أبو ظبي في "تويتر" هنأ فيها الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن بالرئاسة، وكتب فيها: "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء..ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

We look forward to working with US President @JoeBiden to overcome common global challenges. We wish the Biden-Harris Administration all the best in their efforts to further American progress and prosperity, and we stand ready to strengthen efforts to support peace in our region. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 21, 2021

وأدى الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن اليمين الدستورية أمس الأربعاء ليتولى إدارة الولايات المتحدة لولاية مدتها أربع سنوات.

المصدر: RT