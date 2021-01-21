 
مباشر

ولي عهد أبو ظبي: نتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز العلاقات بيننا ودعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

ولي عهد أبو ظبي: نتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز العلاقات بيننا ودعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط
Reuters
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pluw

قال ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، إن الإمارات تتطلع للعمل مع الإدارة الامريكية الجديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد
بايدن يدخل إلى البيت الأبيض
بايدن يدخل إلى البيت الأبيض

جاء ذلك في تغريدة لولي عهد أبو ظبي في "تويتر" هنأ فيها الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن بالرئاسة، وكتب فيها: "تمنياتنا للرئيس جو بايدن التوفيق في قيادة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة نحو مزيد من التقدم والرخاء..ونتطلع للعمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين بلدينا، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة لمصلحة شعبينا، ودعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط".

وأدى الرئيس الأمريكي الـ46 جو بايدن اليمين الدستورية أمس الأربعاء ليتولى إدارة الولايات المتحدة لولاية مدتها أربع سنوات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا