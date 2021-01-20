بايدن يدخل إلى البيت الأبيض

دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن إلى البيت الأبيض، بعد حفل تنصيبه رئيسا في حفل أقيم في مبنى الكابيتول.

Joe Biden walked onto the White House grounds for the first time as President. He was greeted by military members and band with first lady Jill Biden by his side. https://t.co/tcmAzrzqTxpic.twitter.com/6IXSbL6ElA — CNN (@CNN) January 20, 2021

وقبل وصوله إلى البيت الأبيض بقليل، ترجل بايدن وعائلته من سيارة الليموزين التي نقلتهم من الكابيتول وساروا جميعا باتجاه المقر الرئاسي، الذين سيكون منزلهم للسنوات الأربعة المقبلة.

وكان في استقبالهم أفراد من الجيش وفرقة عزفت أغنية "Hail to the Chief" و"God Bless America".

وتوقف بادين وألقى التحية على عمدة واشنطن ميوريل باوزر، كما ألقى التحية على أحد الصحافيين قائلا: "استمر في ما تفعله".

وبعد دقائق، ترجلت نائبة الرئيس كامالا هاريس وعائلتها من سيارتهم ومشوا معا باتجاه البيت الأبيض ودخلت برفقة زوجها إلى مبنى المكتب التنفيذي.

President Joe Biden exited the presidential limousine and walked to the White House with first lady Jill Biden and their family https://t.co/tcmAzrzqTxpic.twitter.com/wFYGzVfOH0 — CNN (@CNN) January 20, 2021

المصدر: CNN