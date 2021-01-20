مصر.. لجنة للتحقيق في واقعة "الحلوى الجنسية" بنادي الجزيرة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة "الحلوى الجنسية"، التي ظهرت أثناء احتفال عيد ميلاد إحدى عضوات نادي الجزيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن اللجنة القانونية تحركت يوم الاثنين الماضي وتوجهت إلى النادي لكشف ملابسات الواقعة للتمكن من اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة.

إقرأ المزيد

ولفتت إلى أنه تم استدعاء جميع العضوات اللواتي ظهرن في الصور للتحقيق معهن، وذلك إلى جانب التحقيق مع المسؤولين في النادي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون.

وكان النائب خالد عبد المولى تقدم بطلب إحاطة إلى وزارة الشباب والرياضة بشأن هذه الواقعة.

المصدر: RT