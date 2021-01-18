مصر.. القبض على صانعة "الحلوى الجنسية" في حفل نادي الجزيرة

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على المتهمة بتصنيع قطع حلوى على هيئة أعضاء تناسلية، بعد انتشار صور ظهرت فيها هذه الحلويات أثناء احتفال عيد ميلاد إحدى عضوات نادي الجزيرة.

وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ما أدى للمطالبة بالقبض عليهن، وعلى ناشرة الصور.

وكان مصدر مطلع، أكد أن أجهزة الأمن أجرت تحرياتها حول الواقعة، وتمكنت من تحديد هوية مصنعة قطع الحلوى.

وتبين أنها شيف حلواني ولها معلومات مسجلة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بمسكنها بالقاهرة، وتبين اتخاذها مسكنها مصنعا لتلك الحلوى، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اقتيادها لقسم قصر النيل.

ناصر حاتم

المصدر: RT