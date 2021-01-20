وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تهدم مساكن أهالي قرية العراقيب للمرة 182 تواليا

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام بأن القوات الإسرائيلية "هدمت مساكن أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف، والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة 182 تواليا".

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وأشار المركز الفلسطيني إلى أن "قوات الاحتلال اقتحمت قرية العراقيب، وشردت أهلها في العراء، رغم حالة الطقس الماطرة، والأجواء الباردة السائدة"، لافتا إلى أن "هدم خيام القرية، اليوم الأربعاء، جاء بعدما هدمت في المرة الماضية يوم 17 ديسمبر 2020".

وأوضح أن "هذه المرة تعد الأولى التي يتم فيها هدم خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من البرد القارس، في ظل الأجواء الماطرة، ورغم جائحة كورونا في البلاد".

وأكد المركز الفلسطيني للإعلام أن " قوات الاحتلال تواصل هدم قرية العراقيب منذ العام 2000، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس، وتهجيرهم من أراضيهم".

المصدر: "المركز الفلسطيني للإعلام"