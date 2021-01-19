مصر.. الإفراج عن مركب كان محتجزا بالسعودية على متنه 35 صيادا

أفرجت السلطات السعودية عن مركب صيد مصري كان محتجزا منذ أيام وعلى متنه عدد من الصيادين المصريين.

وأكدت مصادر مطلعة أن مركب الصيد الذي كان محتجزا وعلى متنه الصيادون غادر جزيرة فرسان السعودية جنوب البحر الأحمر في طريقه إلى ميناء برنيس جنوب محافظة البحر الأحمر، ومن المتوقع وصوله بعد نحو 4 أيام، ثم التوجه إلى ميناء الأتكة بالسويس.

والصيادون الذين أفرج عنهم يصل عددهم إلى 35 صيادا جميعهم من محافظة الدقهلية، وجرى احتجازهم منذ 3 أيام.

ناصر حاتم

المصدر: RT