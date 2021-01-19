أعلنت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء تسجيل 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 473 حالة الاثنين.

وارتفع مجمل الإصابات إلى 461390 منذ ظهور أول إصابة في الثاني من مارس 2020.

كما سجلت الوزارة 34 وفاة انخفاضا من 35 ليبلغ إجمالي الوفيات 8011 فيما تعافت 940 حالة ليصبح عدد المتعافين 436626.

ومدد المغرب اليوم حضر التجول أسبوعين إضافيين على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، وظهور طفرات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة.

وأعلنت الرباط يوم الاثنين ظهور أول إصابة في المملكة بالطفرة الجديدة.

المصدر: وكالات