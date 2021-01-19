بوغدانوف يبحث استعادة الوحدة الفلسطينية مع وفد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، آفاق استعادة الوحدة الفلسطينية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، أن بوغدانوف بحث مع الوفد يوم الثلاثاء "آفاق استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس منصة منظمة التحرير الفلسطينية".

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وأكد الجانب الروسي ترحيبه باتفاق القوى السياسية الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وجددت موسكو التأكيد على "استعدادها الثابت لدعم جهود الفلسطينيين الرامية إلى تحقيق الوحدة، من خلال تنظيم اجتماع فلسطيني عام في موسكو".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر يوم الجمعة الماضي مرسوما بإجراء الانتخابات العامة في فلسطين على ثلاث مراحل، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية في مايو والرئاسية في يوليو واستكمال المجلس الوطني في أغسطس.

المصدر: RT