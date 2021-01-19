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رئيس وزراء المغرب يحمل السوق العالمية مسؤولية تأخر لقاحات كورونا

أخبار العالم العربي

رئيس وزراء المغرب يحمل السوق العالمية مسؤولية تأخر لقاحات كورونا
RT
رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني
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دافع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني عن سياسة حكومته بخصوص لقاحات "كوفيد-19" قائلا، إن "إمدادات اللقاحات ستذهب إلى الدول الغنية وتلك التي تنتجها".

وأضاف أمام مجلس المستشارين (البرلمان)، أن "المغرب لم يتلق حتى الآن أي لقاحات على الرغم من طلبه 65 مليون جرعة من شركتي (أسترازينيكا) البريطانية و(سينوفارم) الصينية".

وتابع: "لا بد من الإشارة إلى أن القدرة الإنتاجية للقاح في العالم محدودة، مقابل حجم الطلب الكبير، ورغم تطوير اللقاحات في وقت قياسي، فالشركات المصنعة تسارع الزمن لتلبية الطلب العالمي الذي يصل إلى 10 مليارات جرعة".

وأشار إلى أن "الدول المطورة للقاحات تقوم باقتناء أولى الجرعات المنتجة لنفسها، كما أن البعض لجأ إلى المضاربة من أجل شراء اللقاحات بأثمنة تتجاوز ضعفها بخمس مرات، أو أكثر".

وتعهد مسؤولون مغاربة بالبدء في إطلاق حملة تطعيم مجانية اعتبارا من منتصف ديسمبر الماضي، وتستهدف 25 مليون شخص أعمارهم تتجاوز 18 عاما.

وسجل المغرب نحو نصف مليون إصابة بفيروس كورونا وقرابة ثمانية آلاف وفاة.

المصدر: "رويترز"

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