المغرب.. تأخر وصول شحنة لقاحات "أسترازينيكا" من الهند

كشفت وسائل إعلام مغربية، أن سبب عدم تسلم المغرب للشحنة الأولى من لقاحات "أسترازينيكا" البريطانية، يعود إلى عدم جاهزية الشحنة في الهند حيث يتم إنتاجها.

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وقالت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، إن المغرب تفاجأ في اللحظة الأخيرة بأن الشحنة الأولى من اللقاحات، التي كانت ستنطلق من الهند -مركز إنتاجها- نحو الدار البيضاء، لم تكن جاهزة من المورد الرئيسي، مشيرة إلى أن هذا الأمر حصل أكثر من مرة مع لقاح شركة "سينوفارم" الصينية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "هذا الأمر أصبح عاديا بظل انتشار جائحة كورونا، سواء على صعيد المعدات أو الأجهزة الطبية المرتبطة بالوباء".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه "من المرجح أن يكون تأخر تسليم اللقاح البريطاني الذي ينتج في الهند إلى المغرب، مرتبط بانطلاق عملية التطعيم في الهند والتي تعد الأكبر في العالم، حيث سيتم تطعيم 300 مليون شخص بالمرحلة الأولى، وبالتالي فإن الحاجة الكبيرة للقاح في الهند أدى إلى تأخر الشحنة".

وتوقعت المصادر "أن تصل الشحنة الأولى، التي تحمل مليون جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" إلى المغرب خلال الأيام المقبلة".

ويرتقب أن يدشن المغرب عملية التلقيح الواسعة استجابة لتعليمات الملك محمد السادس، الذي طالب بأن تكون العملية مجانية للمغاربة بهدف تأمين تحصينهم ضد فيروس كورونا.

المصدر: هسبريس