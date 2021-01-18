القوات التركية تعثر على عبوة ناسفة تزن 78 كغ شمالي سوريا
Reuters STOYAN NENOV
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أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية عن ضبط عبوة ناسفة تزن 78 كيلوغراما صنعت من قذائف الهاون، في منطقة تل أبيض شمالي سوريا.
وأوضحت سلطات الولاية في بيان لها، أن قوات إنفاذ القانون المحلية التي تتلقى خدمات استشارية من قبل مديرية أمن الولاية، تواصل أعمالها في كشف أنشطة تنظيم "حزب العمال الكردستاني".
وأشارت إلى أنه في هذا الإطار، أسفرت تحريات أجريت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض، عن ضبط عبوة ناسفة تزن 78 كيلوغراما استخدمت 6 قذائف هاون في صنعها، إضافة إلى مستلزمات أخرى.
ولفتت إلى أن الفرق المختصة قامت بتدمير العبوة، بسبب الخطر الكامن في نقلها.
المصدر: الأناضول