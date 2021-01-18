وصول عشرات المهاجرين المغاربة إلى إسبانيا على متن 6 قوارب

أفاد موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" بأن 41 مهاجرا مغربيا وصلوا إلى السواحل الجنوبية لإسبانيا على متن 6 قوارب في عمليات هجرة متفرقة.

وأشارت البوابة إلى أن بين المهاجرين 7 معتقلين سابقين من نشطاء "حراك الريف"، هاجروا في قاربين مختلفين.

وكانت على متن أحد القوارب عائلتان كاملتان مع 7 أطفال بينهم رضيعة تبلغ 3 أشهر من العمر.

ونقل الموقع عن مصادر محلية قولها، إن أحد قوارب النشطاء بقي 24 ساعة في عرض البحر بسبب الأعطال.

وتلقى المهاجرون العناية الطبية وتم إخضاعهم للإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون الإسباني.

المصدر: بوابة إفريقيا الإخبارية