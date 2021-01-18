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سوريا.. هبوط اضطراري لمروحية تابعة للتحالف الدولي

أخبار العالم العربي

سوريا.. هبوط اضطراري لمروحية تابعة للتحالف الدولي
Globallookpress Joseph M. Booth
مروحية تابعة للتحالف الدولي في سوريا - أرشيف
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أعلنت مصادر مطلعة أن مروحية من طراز "UH-60" تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت هبوطا صعبا في منطقة شمال شرقي سوريا.

وكتب المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو على "تويتر": "نفذت إحدى المروحيات التابعة للتحالف هبوطا صعبا.. المروحية كانت في رحلة روتينية".


وأضاف: "لم يتعرض أي من طاقم المروحية للأذى"، نافيا أن يكون الحادث نتيجة لنشاط عدائي.
المصدر: RT

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