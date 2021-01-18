سوريا.. هبوط اضطراري لمروحية تابعة للتحالف الدولي

أعلنت مصادر مطلعة أن مروحية من طراز "UH-60" تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نفذت هبوطا صعبا في منطقة شمال شرقي سوريا.

وكتب المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو على "تويتر": "نفذت إحدى المروحيات التابعة للتحالف هبوطا صعبا.. المروحية كانت في رحلة روتينية".

No coalition members were injured. The initial cause of the incident is determined to be mechanical failure. 2/2 — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) January 18, 2021



وأضاف: "لم يتعرض أي من طاقم المروحية للأذى"، نافيا أن يكون الحادث نتيجة لنشاط عدائي.

المصدر: RT