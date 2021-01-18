أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويدعوها لتصريف الأعمال

أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، بأن أمير الكويت قبل الاثنين، استقالة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد والوزراء، على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من الأمور.

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وقبل الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيس الوزراءةالأسبوع الماضي.

أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة

#كونا#الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 18, 2021

وطلب أمير البلاد أن يستمر رئيس الحكومة والوزراء في تصريف العاجل كل في شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

المصدر: كونا