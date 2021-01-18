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سوريا.. وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة ضد قطع تركيا المياه عنهم (صور+فيديو)

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سوريا.. وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة ضد قطع تركيا المياه عنهم (صور+فيديو)
Reuters
مخيم الهول للنازحين في محافظة الحسكة، أرشيف
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أفادت "سانا" بتنفيذ أبناء مدينة الحسكة السورية اليوم الاثنين وقفة احتجاجية تنديدا بقطع تركيا مياه الشرب مجددا عنهم ورفضا لانتهاكات "قوات سوريا الديمقراطية" المرتبطة بأمريكيا بحقهم.

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وقطعت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها مجددا مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها الغربي، بمنع تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين السورية لضخ المياه.

وأوضح مدير مؤسسة المياه محمود العكلة في وقت سابق أن "القوات التركية منعت عاملي المحطة التابعين للمؤسسة من تشغيلها وعمدت إلى إيقاف ضخ المياه ما يحرم نحو مليون مواطن من أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي من مصدر المياه الوحيد".

وعمدت تركيا إلى إيقاف ضخ المياه من محطة علوك لأكثر من 18 مرة منذ وجودها في ريف الحسكة الشمالي عام 2019.

سوريا.. وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة ضد قطع تركيا المياه عنهم (صور+فيديو)
سانا
سوريا.. وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة ضد قطع تركيا المياه عنهم (صور+فيديو)
سوريا.. وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة ضد قطع تركيا المياه عنهم (صور+فيديو)
سوريا.. وقفة احتجاجية لأبناء الحسكة ضد قطع تركيا المياه عنهم (صور+فيديو)

المصدر: "سانا"+RT

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