تونس.. قوات الأمن تقبض على 4 مثيرين للشغب بحوزتهم زجاجات حارقة

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن قبضت ليل الأحد/ الاثنين على 4 مثيرين للشغب في حي الخضراء في العاصمة التونسية وبحوزتهم زجاجات حارقة.

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وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" نقلا عن مصدر أمني أن "أعوان منطقة الأمن الوطني، أوقفوا ليل أمس أربعة عناصر قادت أعمال الشغب التي شهدها حي الخضراء".

ولفت المصدر إلى أن الموقوفين الأربعة كانوا يتنقلون بواسطة سيارة ودراجتين ناريتين، وعثر بحوزتهم على أوعية بلاستيكية مملوءة بالبنزين، وعشر زجاجات مولوتوف حارقة وعشرات الأقنعة.

ولفتت الإذاعة المحلية التونسية إلى أن التحقيقات تتواصل مع الموقوفين الأربعة إلى حين إحالتهم غدا الثلاثاء إلى القضاء.

المصدر:موزاييك أف أم