زعيم المعارضة الإسرائيلية: مستعد لإقامة حكومة بدعم القائمة العربية المشتركة

عبر زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "يش عتيد (هناك مستقبل)"، عضو الكنيست يائير لابيد مساء السبت، عن استعداده لتشكيل حكومة بدعم القائمة العربية المشتركة.

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وقال لابيد في حوار مع القناة الثانية عشرة:" خسارة أننا لم نفعل ذلك في الكنيست الحالي. آمل أن نصل لعلاقات جيدة مع المشتركة مثل العلاقات التي لـ (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو معها".

وأضاف الشريك السابق لبيني غانتس في تحالف "أزرق أبيض"، أنه ينوي ضم المزيد من الشخصيات العربية لكتلة "يش عتيد".

في الوقت نفسه، أكد لابيد أنه مستعد للتحالف مع جدعون ساعر، زعيم حزب "أمل جديد" المنشق عن "الليكود" والمحسوب على جناح اليمين.

وفي وقت سابق، أعلن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، أنه لا ينوي التحالف مع ممثلي الأحزاب العربية بالانتخابات، وذلك بعد أن نقلت مصادر ليكودية عن نتنياهو نيته ضم مواطن عربي إلى لائحة مرشحي الحزب للكنيست لتعيينه لاحقا في منصب وزير.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية