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السيسي يتوجه غدا إلى الأردن بدعوة من الملك

أخبار العالم العربي

السيسي يتوجه غدا إلى الأردن بدعوة من الملك
Reuters
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يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، غدا الاثنين إلى الأردن، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك الأردني عبدالله الثاني.

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ولم توضح وسائل الإعلام الأردنية التي نقلت الخبر، جدول مباحثات الملك عبدالله والرئيس السيسي، كما لم تحدد مدة الزيارة.

يأتي ذلك، عقب زيارة أجراها الملك الأردني إلى أبو ظبي حيث التقى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، وبحث معه مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: عمون  

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