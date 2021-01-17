العراق.. خلية الأزمة النيابية توصي بإغلاق الحدود

أوصت خلية الأزمة النيابية في العراق الحكومة بإغلاق الحدود مع الدول المجاورة لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الرامية لمنع تسلل الطفرة الجديدة من فيروس كورونا إلى داخل البلاد.

ووصف مقرر الخلية، جواد الموسوي، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية "واع" اليوم الأحد، الخطوات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لمنع تفشي طفرة الفيروس التاجي الجديدة في البلاد بأنها "جيدة ومبكرة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحدود مع بعض الدول لا تزال مفتوحة.

ودعا المقرر الحكومة إلى إغلاق الحدود مع جميع دول الجوار، لاسيما إيران وسوريا وتركيا، لمدة 14 يوما لمنع تسلل الطفرة الجديدة، لافتا أيضا إلى أن هناك "عدم التزام بالإجراءات الصحية من المواطنين، حيث ما زالت التجمعات موجودة".

وأشاد الموسوي بالوضع الوبائي في العراق، مشيرا إلى تراجع مستمر في معدل الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا.

المصدر: واع