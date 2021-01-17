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لبنان..41 وفاة و5872 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

لبنان..41 وفاة و5872 إصابة جديدة بكورونا
Reuters ISSAM ABDALLAH
الإغلاق العام الثالث في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 41 وفاة و5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1866، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 249158.

ودخل لبنان في 14 يناير الحالي في إغلاق عام ثالث بظل تفاقم تفشي فيروس كورونا في البلاد، وارتفاع عدد الوفيات والإصابات اليومية بالفيروس.

ومن المرتقب أن تستمر حالة الطوارئ الصحية في لبنان حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وتتضمن منع الخروج والدخول إلى الطرقات العامة، وإقفال كل الإدارات والمؤسسات والمصالح المستقلة، والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

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