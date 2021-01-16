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عالمان يشعلان أزمة في مصر.. الأهرامات "فكرة لبنانية"

أخبار العالم العربي

عالمان يشعلان أزمة في مصر.. الأهرامات
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
الأهرامات المصرية
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أشعل عالمان لبنانيان أزمة على مواقع التواصل في مصر، بتأكيدهما أن "قدماء المصريين الفراعنة، استوحوا فكرة الأهرامات من مدافن بنيت في بلدة أكروم اللبنانية".

ووفق وكالة أنباء "المركزية" اللبنانية، يؤكد الباحثان عماد يونس وعبد العزيز الزين أن المصريين القدامى زاروا المنطقة ومكثوا فيها مرارا.

وأشار الزين إلى أنه اكتشف مدفنا ميغاليتيا هرميا في أعالي محلة وادي الدير، لا يزال محتفظا بشكله دون تخريب، لافتا إلى أن "هناك 3 مدافن هرمية بالمنطقة ذاتها".

يذكر أن عالما لبنانيا ثالثا كتب عن آثار عكار، مشيرا إلى وجود 12 مدفنا هرميا في أكروم.

ناصر حاتم 

المصدر: RT

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