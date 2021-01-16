تونس.. 88 وفاة و2166 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 88 وفاة و2166 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 5616، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 177231.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس ويتواصل إلى الأحد 17 يناير، سيتبعه حجر صحي موجه اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى الـ24 من يناير.

وفي تصريحات صحفية اليوم السبت، قالت الناطقة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، إن الإجراء جاء بناء على قرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل وأنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية.

المصدر: "موزاييك أف أم" + RT