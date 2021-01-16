لبنان: منتجات تركية وإسرائيلية بشعارات لبنانية لخداع المستهلكين في الخارج
Reuters
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أعلنت وزارة الصناعة اللبنانية عن لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية، باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني.
وقالت الوزارة في بيان لها: "هذا التعدي المستجد القديم يعتبر احتيالا وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته".
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل مع وزارة الخارجية والمغتربين على الإيعاز إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع، وصولا إلى مقاضاة الجهات الفاعلة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"