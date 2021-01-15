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شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني

أخبار العالم العربي

شقيقة أمير قطر تعلن وفاة الشيخ سعود بن جاسم آل ثاني
Reuters
قطر
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نعت مريم آل ثاني شقيقة أمير قطر الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني.

وكتبت مريم آل ثاني في تغريدة على "تويتر": "انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ سعود بن جاسم بن علي بن عبد الله آل ثاني".

وأضافت أن صلاة الجنازة ستقام يوم السبت بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير في الريان القديم وأن الدفن سيتم في مقبرة الريان.

المصدر: RT

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