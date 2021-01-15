عبد الله بن زايد: نجدد دعمنا للمغرب في سيادته الكاملة على منطقة الصحراء

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان موقف بلاده الثابت المساند للمغرب في قضاياه بالمحافل الإقليمية والدولية، مجددا دعم سيادة الرباط على الصحراء.

وقال خلال مشاركته في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الولايات المتحدة والمغرب عبر الفيديو: "أود التأكيد على موقف دولة الإمارات ومبدئها الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها بالمحافل الإقليمية والدولية وعلى رأسها قضية الصحراء، حيث تجدد الإمارات دعمها الكامل للمغرب في سيادته على المنطقة كلها وفي جميع الإجراءات التي يتخذها للدفاع عن سلامة وأمن أراضيه ومواطنيه".

وأضاف: "تؤيد دولة الإمارات مبادرة الحكم الذاتي للمغرب على هذه المنطقة".

وشدد على "أهمية استمرار التنسيق القائم في المحافل الإقليمية والدولية وعلى صعيد العلاقات الثنائية بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها".

وترأس المؤتمر وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بمشاركة ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في عدد من الدول.

يذكر أن الولايات المتحدة أصدرت في ديسمبر الماضي، قرارا اعترفت فيه بسيادة المغرب على منطقة الصحراء.

المصدر: "البيان"