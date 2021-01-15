قائد بالجيش المصري يكشف عن 4 أساليب لضرب قوات العدو.. وتأمين الخط الأحمر بأمر السيسي

كشف العميد أركان حرب محمد سعد الضابط بقوات المظلات المصرية عن قيام قوات المظلات بتنفيذ أوامر طلبها السيسي منذ عدة أشهر.

وأشار إلى أنه تم تأمين الخط الأحمر الذي تحدث عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاته العام الماضي عن ليبيا.

وقال: "شاركنا في العملية الشاملة "سيناء 2018" بعدد كبير من الوحدات في الاتجاهين الشمالي والوسط، كما شاركت في تأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي، طبقا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتحديدا الخط الأحمر".

وتحدث سعد عن 4 أساليب رئيسة يتم تنفيذها خلف خطوط العدو مشيرا إلى أن هذه الأساليب أولها الإسقاط بالمظلة، والثاني هو البناء الجوي، والثالث هو الإنزال بالهليكوبتر، أما الأسلوب الرابع فهو التحرك البري.

وأضاف أن إمكانات وحدات المظلات تمكن أفرادها من العمل خلف خطوط العدو لساعات وأحيانا لأيام، وقد تمتد هذه الأيام طبقا لطبيعة المهمة، إذ يجرى العمل على توفير كل العوامل لإنجاح المهمات.

وتابع: "منذ نشأة قوات المظلات في عام 1952 وهي أول كتيبة وأطلق عليها الاقتحام الجوي، وفي عام 1956 شاركنا في صد العدوان الثلاثي، لتأمين وتنظيم المقاومة الشعبية بالسويس والإسماعيلية، وفي عام 1967 اشتركنا في معركة رأس العش وكلفنا بتأمين مضيق تيران".

وأضاف أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت تكليفاتها للقوات بداية من حروب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر، وجرى تدمير مدرعات ودبابات العدو أمام خط بارليف.

المصدر: الوطن