شركة طيران إماراتية تعلن استئناف رحلاتها مع قطر

Air Arabia announces the resumption of direct flights to Qatar with daily flight between Sharjah and Doha starting January 18, 2021



العربية للطيران تعلن عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى العاصمة القطرية "الدوحة" بدءً من 18 يناير الجاري pic.twitter.com/AdDlwEpIdB