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"الخطوط القطرية" تعلن استئناف الرحلات إلى مصر

أخبار العالم العربي

AFP KARIM JAAFAR
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
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أعلنت شركة "الخطوط الجوية القطرية"، اليوم الأربعاء، أنها ستستأنف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 18 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أنها ستعيد تسيير الرحلات الجوية إلى مصر لتبدأ بالقاهرة اعتبارا من 18 يناير وتليها الإسكندرية في الـ25 من الشهر ذاته.

وكانت شركة مصر للطيران قالت أمس الثلاثاء إنها تخطط لتشغيل رحلة يوميا إلى الدوحة إضافة رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، بعد إعلان عودة الطيران مع قطر.

وكانت وزارة الطيران المدني المصرية، قد قررت إعادة فتح الأجواء المصرية أمام الطيران القطري اعتبارا من أمس الثلاثاء.

المصدر: RT

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