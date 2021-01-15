أمير قطر يعزي أمير الكويت

قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعازيه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.

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وأعلن الديوان الأميري في الكويت أمس الخميس، وفاة الشيخة فضاء جابر الصباح عن عمر يناهز 49 عاما، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا".

سمو أمير البلاد المفدى يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 15, 2021

والشيخة فضاء هي ابنة أمير الكويت السابق جابر الصباح وهي أخت الأمير الراحل السابق صباح جابر الصباح والذي توفي في نهاية العام الماضي 2020، فيما يوافق اليوم الجمعة ذكرى وفاة والدها الأمير جابر الصباح.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية+كونا