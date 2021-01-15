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أمير قطر يعزي أمير الكويت

أخبار العالم العربي

أمير قطر يعزي أمير الكويت
Reuters
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
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قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعازيه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.

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وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

وأعلن الديوان الأميري في الكويت أمس الخميس، وفاة الشيخة فضاء جابر الصباح عن عمر يناهز 49 عاما، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا".

والشيخة فضاء هي ابنة أمير الكويت السابق جابر الصباح وهي أخت الأمير الراحل السابق صباح جابر الصباح والذي توفي في نهاية العام الماضي 2020، فيما يوافق اليوم الجمعة ذكرى وفاة والدها الأمير جابر الصباح.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية+كونا

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