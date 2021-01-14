وزير الصحة الأردني: مصابو كورونا في العالم 8 أضعاف عددهم المعلن

أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات أن عدد المصابين الحقيقي بكورونا في العالم، يزيد بـ8 أضعاف عن إجمالي الإصابات المثبتة وأن هذه الحصيلة تنسحب على الأردن أيضا.

ووفقا لموجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لعدد الإصابات المثبتة في الأردن 312043 إصابة.

وأشار الموجز أيضا إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة وفاة في المملكة منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي.

المصدر: "خبرني"