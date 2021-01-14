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مصر.. الداخلية توقف عددا من كبار القادة بعد هروب 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام

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مصر.. الداخلية توقف عددا من كبار القادة بعد هروب 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام
Reuters
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قررت وزارة الداخلية المصرية إيقاف 16 من القيادات الأمنية في سجن طنطا العمومي بدلتا مصر بعد هروب 3 مساجين محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.

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يذكر أن 3 أشخاص تمكنوا من الهروب من سجن طنطا العمومي عبر أحد الأسوار المجاورة للسجن، بعدما تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة.

وأكدت قوات الأمن أنه تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بمنطقة زفتى، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بشقة سكنية، بمنطقة العجيزي في حي أول طنطا.

وأكد مصدر أمني اختباء باقي المتهمين بمدينة زفتى، وتم إعداد مأموريات مكبرة استهدفت المتهمين، حيث أسفرت عن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

المصدر: RT

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