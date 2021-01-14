كاميرات المراقبة تكشف وجوه محكومين بالإعدام الهاربين من سجن شديد الحراسة في مصر

كشفت صورة نشرتها وسائل الإعلام المصرية عن 3 متهمين هربوا من سجن طنطا العمومي، ومحكوم عليهم بالإعدام.

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وظهرت الصورة من إحدى كاميرات المراقبة، حيث تمكن المتهمون الثلاثة من الهروب، قبل أن يتم القبض عليهم اليوم الخميس بعد يومين من هروبهم.

وأكدت قوات الأمن أنه تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بمنطقة زفتى، وذلك بعد أن تم ضبط المتهم الأول أثناء تواجده بشقة سكنية، بمنطقة العجيزي في حي أول طنطا.

وأكد مصدر أمني اختباء باقي المتهمين بمدينة زفتى، وتم إعداد مأموريات مكبرة استهدفت المتهمين، حيث أسفرت عن ضبطهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يذكر أن 3 أشخاص تمكنوا من الهروب من سجن طنطا العمومي عبر أحد الأسوار المجاورة للسجن، بعدما تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة.

المصدر: الوطن