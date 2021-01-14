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مصر.. وفاة مواطن بعد نشره بثا مباشرا من أحد المستشفيات

أخبار العالم العربي

مصر.. وفاة مواطن بعد نشره بثا مباشرا من أحد المستشفيات
Reuters
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة مدرس يدعى محمد القصاص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في مستشفى كفر الدوار العام.

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وأوضحت أن هذا المدرس صاحب الفيديو الشهير "انجدينا يا سيادة الوزيرة الأكسجين نقص علينا" والذي قام بنشره في بث مباشر على صفحته على "فيسبوك" من داخل مستشفى صدر دمنهور في محافظة البحيرة.

وتوفي المدرس الشاب بعدما خرج في بث مباشر من داخل مستشفى الصدر بدمنهور في محافظة البحيرة يشكو من نقص الأكسجين في المستشفي قائلا: "الأكسجين نقص علينا، احنا في مستشفى صدر دمنهور، الأكسجين نقص علينا، الأكسجين يا ناس، الناس كلها بتصرخ، يا ناس يا ناس.. يا سيادة الوزيرة.. يا وكيل وزارة الصحة.. انجدينا يا سيادة الوزيرة".

وخرج الدكتور محمود طلحة في فيديو على الصفحة الرسمية لمديرية الصحة ينفي وجود نقص في الأكسجين في مستشفى صدر دمنهور وقت الفيديو، مؤكدا وجود 16 ألف لتر أكسجين في خزان المستشفى.

المصدر: المصري اليوم

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