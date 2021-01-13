المغرب يسجل 1266 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1266 إصابة و26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال اليوم الأخير.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في المغرب يوم الأربعاء مقارنة بيوم الثلاثاء، حيث تم تسجيل 801 إصابة و17 وفاة.

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ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة منذ بدء انتشار الوباء في مارس الماضي إلى 455 ألفا و55 حالة.

وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس 7810 أشخاص.

وتعافى خلال اليوم الأخيرة 1927 مصابا بكورونا، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 429 ألفا و278 حالة.

المصدر: رويترز