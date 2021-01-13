مصر.. تحذير للمواطنين من الخروج والتواجد في الأماكن المكشوفة

حذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر محمود شاهين، المواطنين من الخروج والتواجد في الأماكن المكشوفة على مدار الأيام القادمة.

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وأكد شاهين أن أصحاب الأمراض الصدرية يجب عليهم تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة وعدم التعرض لنشاط الرياح وتجنب الخروج إلا للضرورة.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بتوخي الحذر بسبب نشاط الرياح خاصة على الطرق المكشوفة والطرق الصحراوية.

كما وجه شاهين المواطنين بعدم التواجد أسفل لوحات الإعلانات، فى ظل نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، فضلا عن القيادة بهدوء على الطرق.

وتشهد مصر حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدءا من اليوم وخلال الساعات المقبلة، حيث تشهد البلاد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وفرص أمطار على السواحل الشمالية ومدن القناة الوجه البحري، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

المصدر: اليوم السابع